Yönetmen Şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı' ödülü

Balıkesir Türk Müziği Korosu Yönetmen Şefi Sıtkı Sahil'e 29. Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında 2021 yılı için “Müzik Başarı Ödülü” verildi.

29.Mavi Nota Müzik Ödülleri 2021 yılı için “Müzik Başarı Ödülü” 1975 yılından bu yana yaptığı müzik çalışmaları ve 1981 yılında kurmuş olduğu Balıkesir Türk Müziği Korosu ile tüm konserlerinde ciddi bir müzikalite ortaya koyarak, 40 yıldır nitelik ve nicelik açısından Geleneksel Türk Müziğine kazandırdıkları göz önünde bulundurularak ve besteleriyle geleneksel müziğe yüksek zevk ve anlayışla eserler kazandıran Balıkesir Türk Müziği Korosu Şefi, BesteciŞef Sıtkı Sahil’e verildi.

Yönetmen Şef Sahil, aldığı bu ödülün kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ve Sanat yaşamı boyunca 150 söz yazarının şiirlerini bestelediğini ve bu bestelerin TRT dahil bir çok kurum ve koroların repertuvarında yer aldığını belirterek, " Balıkesir Musiki Derneği bünyesinde Balıkesir Türk Müziği Korosu olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Ben eğitim, öğretime çok fazla önem veriyorum. Şu anda üniversitelerde hoca olmuş öğrencilerimiz var, radyo sanatçısı, devlet korolarında sanatçılarımız, öğretmenler, bu korodan giden operacımız bile var. En önemlisi her sene koromuzda eğitim gören, alt yapıdan yetişen çocuklarımız üniversiteyi kazanıp bu kurumlara gidebiliyorlar. Devletin 67 korosundan birinin şefi de buradan öğrencimiz. Kurulduğumuz yıldan bu yana belki 100 seneye sığmayacak işler yaptık" dedi.

Yönetmen Şef Sahil sözlerinin devamında, " Balıkesir'de düzenlediğimiz Türk Müziği Sempozyumlarını 1997, 2017 ve 2019 yıllarında üç kez gerçekleştirerek, ülkemizin birçok değerli müzik adamının katıldığı Balıkesir Türk Müziği Sempozyumlarının basılı yayınları da yayınlanarak ülkemizin müzik yaşamına katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

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