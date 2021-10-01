Yönetmen Şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı' ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yönetmen Şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı' ödülü

İHA

Yönetmen Şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı' ödülü

Balıkesir Türk Müziği Korosu Yönetmen Şefi Sıtkı Sahil'e 29. Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında 2021 yılı için “Müzik Başarı Ödülü” verildi.
29.Mavi Nota Müzik Ödülleri 2021 yılı için “Müzik Başarı Ödülü” 1975 yılından bu yana yaptığı müzik çalışmaları ve 1981 yılında kurmuş olduğu Balıkesir Türk Müziği Korosu ile tüm konserlerinde ciddi bir müzikalite ortaya koyarak, 40 yıldır nitelik ve nicelik açısından Geleneksel Türk Müziğine kazandırdıkları göz önünde bulundurularak ve besteleriyle geleneksel müziğe yüksek zevk ve anlayışla eserler kazandıran Balıkesir Türk Müziği Korosu Şefi, BesteciŞef Sıtkı Sahil’e verildi.
Yönetmen Şef Sahil, aldığı bu ödülün kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ve Sanat yaşamı boyunca 150 söz yazarının şiirlerini bestelediğini ve bu bestelerin TRT dahil bir çok kurum ve koroların repertuvarında yer aldığını belirterek, " Balıkesir Musiki Derneği bünyesinde Balıkesir Türk Müziği Korosu olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Ben eğitim, öğretime çok fazla önem veriyorum. Şu anda üniversitelerde hoca olmuş öğrencilerimiz var, radyo sanatçısı, devlet korolarında sanatçılarımız, öğretmenler, bu korodan giden operacımız bile var. En önemlisi her sene koromuzda eğitim gören, alt yapıdan yetişen çocuklarımız üniversiteyi kazanıp bu kurumlara gidebiliyorlar. Devletin 67 korosundan birinin şefi de buradan öğrencimiz. Kurulduğumuz yıldan bu yana belki 100 seneye sığmayacak işler yaptık" dedi.
Yönetmen Şef Sahil sözlerinin devamında, " Balıkesir'de düzenlediğimiz Türk Müziği Sempozyumlarını 1997, 2017 ve 2019 yıllarında üç kez gerçekleştirerek, ülkemizin birçok değerli müzik adamının katıldığı Balıkesir Türk Müziği Sempozyumlarının basılı yayınları da yayınlanarak ülkemizin müzik yaşamına katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak
YEREL HABERLER Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak
Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
Erdekli zeytin üreticisi yağmuru bekliyor
YEREL HABERLER Erdekli zeytin üreticisi yağmuru bekliyor
Altıeylül Kitap Fuarı açıldı Avcı: “İlim ve irfan nerede olursa olsun bulunmalı”
YEREL HABERLER Altıeylül Kitap Fuarı açıldı Avcı: “İlim ve irfan ...
Evi yanan vatandaşa belediye ev tahsis etti
YEREL HABERLER Evi yanan vatandaşa belediye ev tahsis etti
Büyükşehir'den hayvan üreticilerine ilaçlama desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir'den hayvan üreticilerine ilaçlama desteği
Sındırgı'da bir ev çıkan yangında küle döndü
YEREL HABERLER Sındırgı'da bir ev çıkan yangında küle döndü
Bandırma polisinden kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon Çanakkale’de zorla araca aldıkları kişiyle kaçan 2 şahıs Bandırma polisinin operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Bandırma polisinden kırmızı ışıkta nefes kesen ...
Ayvalık’ta şefkatli ellerden sımsıcak yardım
YEREL HABERLER Ayvalık’ta şefkatli ellerden sımsıcak yardım
Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı  (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 ...
Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
YEREL HABERLER Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu
YEREL HABERLER Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu
Balıkesir'de tarihî eser operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de tarihî eser operasyonu
Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 ...
Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
Öğrencilere kırtasiye malzemeleri İvrindi Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Öğrencilere kırtasiye malzemeleri İvrindi ...
Belediyenin oteli üniversite öğrencilerine yurt oldu Prof. Dr. Atılgan'dan Başkan Cankul'a teşekkür
YEREL HABERLER Belediyenin oteli üniversite öğrencilerine yurt oldu Prof. ...
Erdek’te uyuşturucu ile mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Erdek’te uyuşturucu ile mücadele toplantısı
Balıkesir'den ağustos ayında 66 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den ağustos ayında 66 milyon 100 bin ...
Susurluk'ta 4 aracın katıldığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Susurluk'ta 4 aracın katıldığı zincirleme trafik ...
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye ...
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye ...
Erdek’te zeytin bahçesi yolları onarıldı
YEREL HABERLER Erdek’te zeytin bahçesi yolları onarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.