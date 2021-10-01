Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 - Antalya Güneşi: 60

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1. hafta maçında konuk ettiği Antalya Güneşi’ni 6360’lık skorla mağlup etti.



Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye pandemi koşulları doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile seyirci alındı. İlk çeyreği 158 önde tamamlayan ev sahibi devreyi de 3319 önde bitirdi. 3. çeyrekte konuk ekip maça ortak olurken son çeyreğe Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un 4639’luk üstünlüğüyle girildi. Son çeyreğe tempolu başlayan Antalya ekibi maçta dengeyi bulsa da karşılaşma 6360 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Mark Steven Lyons 19 sayıyla maçın en skoreri olurken konuk ekipte Gökhan Akkoyun’un 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Salon: Kurtdereli Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz, Mesut Öztürk, Burak Durmuş

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mark Steven Lyons xxx 19, İzzet Türkyılmaz xx 12, Carlton Edward Bragg Jr xx 9, Ömercan Ergin x 2, Ali Berkan Özçiftçi x 3, İbrahim Yıldırım xx 10, Fatih Kızılca x 7, Sercan Ergin x 1

Antalya Güneşi; Tolga Kaan Birer x 6, Yunus Çankaya x 6, Mustafa Baştürk xx 9, Boracan Işık xx 4, Kemal Can Aktuna xx 11, Kağan Kavraal xx 10, Gökhan Akkoyun xxx 14

1. Periyot 158 (Balıkesir BŞB lehine)

Devre 3319 (Balıkesir BŞB lehine)

3. Periyot 4639 (Balıkesir BŞB lehine)

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