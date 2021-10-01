Balıkesirspor'da İsmet Kamak Dönemi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Yusuş Şimşek'ten boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Kamak getirildi.

Balıkesirspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsmet Kamak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Açıklamada, "Yapılan anlaşma kulübümüze ve yeni hocamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kırmızıbeyazlı ekipte Yusuf Şimşek, 4 Eylül'de takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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