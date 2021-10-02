Kadınlar, şiddete karşı kendilerinin savunmayı öğreniyor



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde Kadınlar Derneği'nce (Kadın-Der), hayata geçirilen projeyle, kadınlara günlük hayatta karşılaşabileceği şiddet eylemlerine karşı teknikler öğretiliyor.

Bandırma ilçesindeki Kadın-Der, şiddet olaylarına yönelik kadınlar için savunma eğitimi ve empati drama ile öfke kontrolü kursları başlattı. Proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Esen Ersoy, haftada bir gün olan kurs projelerini 81 ile de taşıyacaklarını söyledi. Ersoy, "Toplumumuzun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddetle ilgili proje hazırladık. Bu kapsamda, gönüllü ortağımız milli takım antrenörümüz Hakan İtmiş'ten, kadına yönelik şiddette, kadının güvenli bölgeye geçene kadar kendini savunmasının tekniklerini öğreneceğiz. Bu teknikler içerisinde, kamusal alanda ya da özel alanda yaşayacakları şiddet, saldırganın öldürme, yaralama, kaçırma, elindeki eşyaları çalma gibi teşebbüslerine karşı, üyelerimizin kendilerini savunmak için neler yapacakları bulunuyor. Ayrıca, proje kapsamında, özellikle erkeklere yönelik empati-drama tekniği ile öfke kontrol eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimin, tüm illerde verilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Savunma eğitimi kursuna katılan Ayla Bayrak, "Evden çalışıyorum. Günün belirli saatlerinde dışarı çıkmam gerekiyor. Bu gece de olabiliyor doğal olarak. Gece tek kadın olarak dışarı çıktığımda korkuyorum. Bu yüzden teknik öğrenmek için buraya geldim. Umarım öğrenirim" dedi.

KALEMİ DAHİ KULLANARAK KENDİLERİNİ SAVUNACAKLAR

Milli Takım Kick Boks, Muay Thay Antrenörü Hakan İtmiş, kadınlara destek olmak için projede gönüllü olarak yer aldığını söyledi. İtmiş, "Buraya kadınları sesi olamaya geldik. Kendini savunmayı, el ayak koordinasyonu kullanmasını öğretmeye geldim. Amacımız kendilerini bir şekilde ifade etsinler, şiddete maruz kalmasınlar. Kalemden tutun da birçok şeyi kullanarak kendilerini savunmayı öğretiyoruz. Buraya gönüllü olarak geldim. Sadece insanlara yardımcı olmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Kick boksta Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Cansu Boylaz da hocası Hakan İtmiş ile birlikte derslere katılarak kadınlara destek oluyor. Boylaz, "Ben de gönüllü olarak geldim. Kadınlarımıza moral ve destek verme amaçlı bugün buradayım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-10-02 11:49:59



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