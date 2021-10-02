Burhaniye’de okullar açıldı motosiklet denetimleri artırıldı

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Burhaniye ilçesinde, trafik denetimlerine ağırlık veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte, motosiklet denetimlerini artırdı. Dün yapılan denetimlerde tescilsiz ve abartılı egzoz kullanan 9 motosiklet trafikten men edildi.

Burhaniye’de turizm sezonunun bitmesine rağmen, devam trafik yoğunluğunu düzenlemek için gayret gösteren trafik ekipleri, son günlerde motosiklet denetimlerini artırdı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in öncülüğündeki ekipler. dün yaptıkları denetimlerde, tescilsiz ve abartılı egzoz kullanan 9 motosikleti trafikten men ederek yediemin deposunu gönderdi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

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