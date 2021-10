Altıeylül Kitap Fuarı'na büyük ilgi

Altıeylül sakinleri Kitap Fuarı'nın ikinci gününde Beyza Alkoç ile bir araya gelirken, Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte de Çocuk Gelişimi Uzmanı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’nın konferansı yoğun ilgi gördü.

Altıeylül Belediyesi’nin organize ettiği Kitap Fuarı'nın konuğu Beyza Alkoç oldu. Etkinliğin 2’nci gününde de ilginin yoğun olduğu gözlenirken, özellikle çocukların göstermiş olduğu ilgi herkeste hayranlık uyandırdı. Küçük yaşlardan bu yana çeşitli hikâyeler ve tiyatro oyunları yazan Alkoç, imza gününde vatandaşların ve özellikle de çocukların göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti. Kitaplarını imzalatmak için bekleyen çocuklar, Beyza Alkoç’u Balıkesir’de gördükleri ve kitaplarını imzalatacakları için çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, kendilerine hitap eden böyle etkinlikleri daha çok görmek istediklerini dile getirdiler.



“Akademisyen Anne" Kitapseverlerle buluştu

Altıeylül Kitap Fuarı etkinliklerinin bir diğer konuğu da sosyal medyada “Akademisyen Anne” olarak bilinen Çocuk Gelişimi Uzmanı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal oldu. Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta okurlarıyla buluşan Kangal, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocukların beyin gelişimi, teknoloji kullanımı, etkili iletişim, okuma alışkanlıkları ve bunun çocukların beyinleri üzerindeki etkisi konularında çok faydalı bilgilerin sunulduğu söyleşi gerçekleştirdi. Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Kangal, okurlarının kitaplarını imzalayarak sohbet etti.

Altıeylül Kitap Fuarı’nın 2’nci gününde gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Avcı, “Kitap Fuarımızda bugün Beyza Alkoç’u misafir ettik. Özellikle gençlerin ve çocukların göstermiş olduğu ilgi karşısında hayranlığımızı gizleyemedik. Kitabı ve okumayı seven genç bir nesil yetiştirebiliyor olmak hepimizin gururu olmalıdır ki bu durumdan dolayı hepimiz gurur duyuyoruz. Sosyal medyada Akademisyen Anne olarak tanınan Çocuk Gelişimi Uzmanı Sayın hocam Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ı da Hasan Can Kültür Merkezi’mizde ağırlayarak geleceğimiz olan çocuklar hususunda kıymetli bir söyleşiye katıldık. Umuyorum ki düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikler ile vatandaşlarımızın bir nebze de olsa güzel ve faydalı vakit geçirmelerine vesile olmuşuzdur” dedi.

