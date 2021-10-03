Ebru sergisi büyüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebru sergisi büyüledi

İHA

Ebru sergisi büyüledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Gürsel Koyuncu ve Turgut Alp Can’ın ebru sergisi Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yıl boyunca sanatçılara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sanatçı Turgut Alp Can, Başkan Ergin’e ebrudan yapılmış portresini armağan etti. Can, “Mustafa Kemal Atatürk’ün mareşal ebru portresinden sonra ikinci insan portresini Mesut Ergin’le yaptım” dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çok değerli eserlerin bulunduğu serginin mutlaka gezilmesi gerektiğini söyledi. Ebru çalışmalarının yanında, ebru üzerine yapılan resim denemelerine de yer verilen sergide Türkiye ve dünyadan çeşitli örneklerin yer aldığını belirten Gürsel Koyuncu ise farklı denemeler üzerinde ebru ve resimleri buluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kablo hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarına suçüstü
Altıeylül Kitap Fuarı'na büyük ilgi
YEREL HABERLER Altıeylül Kitap Fuarı'na büyük ilgi
(Özel) Semizotu tohumundan bitkisel omega 3 ilaç etken maddesi üretiyorlar Bitkisel omega 3 ilaç etken maddesi büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER (Özel) Semizotu tohumundan bitkisel omega 3 ilaç ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Gençlerbirliği: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Gençlerbirliği: 2
Burhaniye’de okullar açıldı motosiklet denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de okullar açıldı motosiklet denetimleri ...
Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı
Kadınlar, şiddete karşı kendilerinin savunmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Kadınlar, şiddete karşı kendilerinin savunmayı ...
Vali Şıldak’tan Erdek temasları
YEREL HABERLER Vali Şıldak’tan Erdek temasları
Manyas Jandarma Komutanı Ala göreve başladı
YEREL HABERLER Manyas Jandarma Komutanı Ala göreve başladı
Balıkesirspor'da İsmet Kamak Dönemi
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da İsmet Kamak Dönemi
Bandırma Emniyetinden makaron operasyonları
YEREL HABERLER Bandırma Emniyetinden makaron operasyonları
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 - Antalya Güneşi: 60
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir ...
Meydanda basketbol coşkusu
YEREL HABERLER Meydanda basketbol coşkusu
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret
Balıkesirspor'un kupadaki Alanya Kestelspor oldu
YEREL HABERLER Balıkesirspor'un kupadaki Alanya Kestelspor oldu
(Özel) Hamile kadının tutuksuz yargılanma talebi reddedildi Rümeysa Aydın’ın hamileliğinde düşük tehlikesi olduğu iddiası
YEREL HABERLER (Özel) Hamile kadının tutuksuz yargılanma talebi ...
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’den 'aşı' değerlendirmesi “Kurtaran da Cenabı Hak öldüren de Cenabı Hak, biz tedbirli olmalıyız”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’den 'aşı' ...
Yönetmen Şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı' ödülü
YEREL HABERLER Yönetmen Şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı' ödülü
Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak
YEREL HABERLER Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak
Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
Erdekli zeytin üreticisi yağmuru bekliyor
YEREL HABERLER Erdekli zeytin üreticisi yağmuru bekliyor
Altıeylül Kitap Fuarı açıldı Avcı: “İlim ve irfan nerede olursa olsun bulunmalı”
YEREL HABERLER Altıeylül Kitap Fuarı açıldı Avcı: “İlim ve irfan ...
Evi yanan vatandaşa belediye ev tahsis etti
YEREL HABERLER Evi yanan vatandaşa belediye ev tahsis etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.