Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Kur’an ziyafeti

17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Manyas’ta ki Merkez Camisinde Kur’anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl ki temasının vefa olduğunu belirten Manyas Çarşı Camisi İmam Hatibi Salman Temur, vefa temasının gereği olarak, vefat eden din görevlileri, cami yapımlarına destek veren hayır sahipleri ve cami cemaatinin ruhlarına ithafen Kur’anı Kerim ziyafeti verildiğini söyledi. Din görevlileri Salman Temur, Hüseyin Altın, İsmail Sağdıç ve Yakup Yılmaz’ın Kur’anı Kerim tilaveti çok sayıda cemaatin katıldığı dua ile son buldu.

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