Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde

Engellilere yönelik gönüllü çalışmalarıyla yüreklerde taht kuran Hamdi Atay, yeniden Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Ankara’da; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde yapılan 15. Olağan Genel Kurul toplantısında, engellilere yönelik başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Atay, yeniden konfederasyon yönetim kurulu üyeleri arasındaki yerini aldı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı Hamdi Atay’ın konfederasyon yönetimine uzun bir aradan sonra yeniden seçilmesi engelli camiaları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ayvalık Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde uzun yıllar kontrol mühendisliği ve şeflik görevinin ardından emekli olduktan sonra, Türk Kızılay’ı Ayvalık Şubesi’nde iki dönem başkanlık görevini başarıyla yürüten Hamdi Atay, halen Ayvalık Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığı görevini sürdürüyor.

28 yıldan bu yana Ayvalık’ta düzenlenen Uluslar arası Engelliler Şenliği’nin de mimarlarından biri olan Hamdi Atay, TBMM bünyesinde oluşturulan Engelliler Parlamentosunun da kurucusu olarak biliniyor.

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