Rahvan at yarışları İvrindi’ye yakıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rahvan at yarışları İvrindi’ye yakıştı

İHA

Rahvan at yarışları İvrindi’ye yakıştı

Bu yıl. 5’incisi düzenlenen Rahvan At Yarışları, İvrindi ev sahipliğinde seyir zevki yüksek yarışlarla geçilirken kıyasıya mücadele ile sporseverlerden tam not aldı.
127 yerli at ırkının mücadele ettiği İvrindi Rahvan At Yarışlarına İl dışından bir çok sporcu ve seyirci katılımı oldukça renk kattı
İvrindi’de ilkini gerçekleştiriyoruz
Bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları’nın İvrindi’de ilk olarak gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Geleneksel rahvan at yarışlarının sürekliliğini sağlamak için çalışacağız. Ata sporumuza olan bağlılığımızı ilçemiz bugün bir kez daha gösterdi. Gerek sporcu sayısı, gerek her bölgeden yarışmaya gelen 100’ün üzerinde yerli ırk ve sporsever Meydanı doldurmuş durumda. Bundan önceki yıllarda amatör bir ruh ile bu ata sporumuz yapılmış, bu günlere kadar binbir emek ile günümüze getirilmiş. Ama bizler bu sporumuzu daha donanımlı alanlar yaratarak, profesyonel hale getirip seyir zevki yüksek konuma getirme çabasında olacağız.
At bizim kültürümüzde çok önemlidir
Türklerin Orta Asya’dan bu yana 3000 yıllık tarihsel sürecimizde atlar daimi arkadaşımız olmuştur diyen Başkan Cengiz “ Türk İslam Medeniyeti olarak bizler 3 kıtayı bu atlar ile fethettik. Tabi modernleşme süreci ile birlikte artık at hayatımızda yer almıyor. O yüzden huzurlarınızda atın bakımından, yetiştiriciliğine kadar bu mesleği severek yapan ve ata sporumuzun yaşatılmasında emek sahibi olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu modern dünyada, tarihimizi sahip çıkmak, geleneklerimizi gelecek kuşağa aktarmakta güçlük çekegilececeğimiz bu dönemde bu mesleği ifa etmek gerçekten takdire şayan. İnşallah bizler de İvrindi idarecileri olarak bu sporu seven kıymetli halkımızdan aldığımız güç ile diğer ilçeler gibi bu ata sporumuzu sürdürmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah.
Bu spor için tek yürek olduk
Bu sene ilçemizde bu Rahvan’ın koşulmasının oldukça farklı hikayesi olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “ Bu sporumuzu ilçemizde ifa eden sporcular, ata sporumuzu sevenler ile defalarca görüşme gerçekleştirdik. Hani ilk başta söylediğimiz gibi hep birlikte yöneteceğiz ilçemizi diye. Bu sözden yola çıkarak hep birlikte karar verdik bunu gerçekleştirmekte karar kıldık. İyi ki de yapmışız diyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Heyecan dozu yüksek, mücadelesi bol Yarışları başından sonuna izledik. Yaklaşık 6 saat süren bir yarışlara ev sahipliği yaptık gururluyuz. Bu spor için ilçemize teşrif eden misafirlerimize, yarışan sporcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Seneye yine gerçekleştireceğimiz organizasyonda tekrardan görüşmek üzere”
Geçmişten ne getirdiysem onu biliyorum
Savaştepe, Bigadiç, Karapürçek şimdi de İvrindi ev sahipliğinde bu ata sporumuzu gerçekleştiriliyor diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “ Bir adama sormuşlar ‘ne biliyorsun?’ Geçmişten ne getirdiysem onu biliyorum demiş. Bizler ata sporumuza sahip çıkmayı, gelecek kuşağa aktarmayı şiar edinmiş biz iliz. Şu an Manisa’da yağlı güreş düzenleniyor, bizler de yağlı güreş düzenlenen kentler birliği başkanıyız. Yağlı güreşi ne kadar önemsiyor isek rahvan at yarışı sporumuzu da o denli önemsiyoruz.
3 sene içerisinde yeni tesisler inşa edeceğiz
Rahvan at Yarışları ilimizde önem verilen sporların başını çekiyor diyen Yücel Yılmaz “ Koşuların yapıldığı alanları üç yıl içerinde modernleşmiş tesisler inşa ederek, daha organize ve sürdürülebilir bir kimyaya bütündüreceğiz. Bunun için ekiplerimiz ve Belediye Başkanlarımız ile daima kontak halinde ve akıl birliği içerisindeyiz. Tek derdimiz ata sporlarımızı izlemeye gelen herkesin memnun bir şekilde alandan ayrılması. Her yıl üstüne koyarak organize olan bir belediyelerimiz var. El, akıl ve güç birliği ile daha da güzelleşecek ve modernleşeceğiz. Bu organizasyonu gerçekleşmesinde emek veren İvrindi Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz ve ekibi başta olmak üzere destek verenlere teşekkür ediyorum. Rabbim atlarımızın ayaklarına taş değdirmesin.” dedi
Yaklaşık olarak 6 saat süren ve heyecan dozu yüksek yarışmalar sonucu dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri protokol tarafından taksim edildi.
Bu yıl birincisi düzenlenen İvrindi Rahvan At Yarışlarına Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak, İvrindi İlçe Protokolü ve 5 bine yakın seyirci katılım sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yörsan icradan satışa çıkarılacak
YEREL HABERLER Yörsan icradan satışa çıkarılacak
Edremit’te orman yangını
YEREL HABERLER Edremit’te orman yangını
Boduroğlu’ndan 2 bin 500 kişilik pilav hayrı
YEREL HABERLER Boduroğlu’ndan 2 bin 500 kişilik pilav hayrı
Manyas'ta öğrencilere yurt telaşı
YEREL HABERLER Manyas'ta öğrencilere yurt telaşı
Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde
YEREL HABERLER Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden ...
Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu
Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Kur’an ziyafeti
YEREL HABERLER Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Kur’an ziyafeti
Ebru sergisi büyüledi
YEREL HABERLER Ebru sergisi büyüledi
Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kablo hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarına suçüstü
Altıeylül Kitap Fuarı'na büyük ilgi
YEREL HABERLER Altıeylül Kitap Fuarı'na büyük ilgi
(Özel) Semizotu tohumundan bitkisel omega 3 ilaç etken maddesi üretiyorlar Bitkisel omega 3 ilaç etken maddesi büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER (Özel) Semizotu tohumundan bitkisel omega 3 ilaç ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Gençlerbirliği: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Gençlerbirliği: 2
Burhaniye’de okullar açıldı motosiklet denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de okullar açıldı motosiklet denetimleri ...
Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı
Kadınlar, şiddete karşı kendilerinin savunmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Kadınlar, şiddete karşı kendilerinin savunmayı ...
Vali Şıldak’tan Erdek temasları
YEREL HABERLER Vali Şıldak’tan Erdek temasları
Manyas Jandarma Komutanı Ala göreve başladı
YEREL HABERLER Manyas Jandarma Komutanı Ala göreve başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.