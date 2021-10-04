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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman Tazeoğlu Altıeylül’de kitapseverler ile bir araya geldi

İHA

Kahraman Tazeoğlu Altıeylül’de kitapseverler ile bir araya geldi

Altıeylül Kitap Fuarı’nın 3’üncü gününde kitapseverler yazar ve şair Kahraman Tazeoğlu ile buluştu.
Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Altıeylül Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla 3’üncü gününde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle şiir ve roman okumaya meraklı kitapseverlere Altıeylül Belediyesi’nin bir sürprizi vardı. Değerli yazarların misafir olduğu kitap fuarında hayranları ile bir araya gelen yazar Kahraman Tazeoğlu, hayranlarının kitaplarını imzalayarak onlar ile uzun uzun sohbet etti. Kahraman Tazeoğlu’nu Balıkesir’de gördükleri için çok mutlu olduklarını ifade eden kitapseverler, Altıeylül Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Altıeylül Kitap Fuarı’nın tekrarını heyecanla beklediklerini söylediler.

Tazeoğlu, Hasan Can Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluştu
Altıeylül Kitap Fuarı’nda hayranları ile buluşan ve onların kitaplarını imzalayarak sohbet eden Kahraman Tazeoğlu, daha sonra da Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye katılarak kitapseverler ile tekrar bir araya geldi. Geçmişte yerel, bölgesel ve ulusal radyolarda program yapımcılığı ve sunuculuğu, şiir programı, haber spikerliği ve program yönetmenliği gibi alanlarda kendini gösteren Kahraman Tazeoğu’nun söyleşisi de güzel bir radyo programı dinlercesine hoş bir havada geçti. Şiirler ve çok özel hayat hikâyeleriyle geçen konferansta söyleşiye katılan seyircilerden ve söyleşiyi canlı olarak Altıeylül TV’den takip eden hayranlarından tebrikler alan Tazeoğlu böyle kalabalık, renkli ve iyi koordine edilmiş bir fuar daha önce görmediğini söyledi. Bu güzel organizasyona katıldığından dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirerek Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya nazik davetlerinden dolayı şükranlarını sundu. Altıeylül’de kitapseverler ile hayranı oldukları Kahraman Tazeoğlu’nu bir araya getirdiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Avcı, “Hepimiz görüyoruz ki Balıkesir’imizde kitapseverlerin sayısı azımsanmayacak derecede fazla. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak böyle bir organizasyon ile vatandaşlarımızın karşısında olmaktan dolayı çok memnunuz. Özellikle de hayran oldukları yazarlar ile onların arasında köprü vazifesi görmek ise ayrı bir mutluluk kaynağı. 10 Ekim’e kadar da kıymetli yazarlarımızı ve hocalarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya; onları şiire, romana, tarihe ve kitaba kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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