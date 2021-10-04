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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden VetBüs

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden VetBüs

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında 20 ilçeyi karış karış gezerek sokak hayvanları için mobil veterinerlik hizmeti verecek olan VETBÜS’ü devreye aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katıldığı programda ayrıca Aileye Katılma Hareketi adıyla düzenlenen sahiplendirme kampanyasında sahiplenilen canlar, yeni yuvalarına kavuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; 20 ilçeyi karış karış gezerek sokak hayvanları için mobil veterinerlik hizmeti verecek olan VETBÜS’ün tanıtımını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da seçim vaatleri arasında yer alan VETBÜS’ün tanıtımının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan sahiplendirme kampanyası neticesinde sahiplendirilen canlar, sıcak yuvalarına kavuştu. Başkan Yılmaz, sahiplenilen kedilerden birinin ismi Mırnav, köpeğin ise ismini Gece koydu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı programa; AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş. şirketinde İşletmeler Müdürü Hüseyin Bozkurt ve çok sayıda hayvansever katıldı.

"Şehri ve hayatı paylaşıyoruz"
Her canlının birlikte, rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir şehir inşa etmek amacıyla yaklaşık 2,5 yıl önce bu yola çıktıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bizle aynı yaşam alanlarını paylaşan sokak hayvanlarımızı korumaya ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesini sağlamaya söz verdik. 20 ilçe belediye başkanıyla yaptığımız her toplantıda bu konuyu gündeme getiriyoruz” dedi.

Mobil Veterinerlik hizmeti
Sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyonları Büyükşehir olarak sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Bir sorunları olduğunda, bakım ve tedavileri için bakımevlerimize ya da rehabilitasyon merkezlerimize getiriyorduk. Ama yerinde müdahale ekibi ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaçtan kaynaklı bugün çok güzel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. 20 ilçemize hizmet verecek VETBÜS’ü devreye alıyoruz. Bu araçla 20 ilçemizin tamamını gezecek, en ücra köşedeki can dostlarımıza dahi tüm klinik imkanları sunacağız. Aracımızın içerinde yer alan röntgen cihazını hibe eden Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş’ye bağlı Oksijen Tesisleri Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

"Satın alma sahiplen"
VETBÜS’ün yanı sıra Büyükşehir olarak bir de sahiplendirme kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Her zaman söylüyoruz; satın alma, sahiplen, biz de Büyükşehir olarak mamasından aşısına kadar destek olalım. Bu kampanyanın şehrimiz için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir can sahiplendiğinizde artık tasarrufunuz bakmaktan yana olmayacaksa biz buradayız. Bizim kontrolümüze verin, biz bakalım, sahiplendirelim” dedi.

Aileye katılma hareketi
Sahiplendirme konusunun sevgi ve merhametle yönetilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Bu konuda bir farkındalık için başlattığımız Aileye Katılma Hareketine değer katan herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak yaşamımızın bir parçası olan can dostlarımızı bir gün değil her gün korumanın bilinciyle var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Hayvnaların yaşam alanlarını korumalıyız"
4 Ekim’in kendileri için çok önemli bir gün olduğuna değinen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Dünya, dünyanın şartları ve iklimlerimiz sürekli değişiyor. Bu yüzden bir çok hayvanın yaşam alanları yok oluyor ve nesli tükeniyor. Havyaların yaşam alanlarını nasıl koruyabilirizi ve hayvanlarla nasıl yaşabilirize kafa yormamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız hayvan barınağımızla yakından ilgileniyor. Burada hayvanlarımıza iyi bakılıyor, tedavileri yapılıyor. Bundan sonra da hayvanlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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