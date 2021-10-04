Burhaniye’de emekli öğretmen çevre günülüsü oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, emekli din dersi öğretmeni Celal Beyazıt, çevre gönüllüsü oldu.

Geçen sene Belçika’dan emekli olan 66 yaşındaki Celal Beyazıt, yerleştiği turistik Ören Mahallesinde çevre gönüllüsü oldu. Gezdiği yerlerde, yere atılan şişelerden sigara paketine kadar pek çok çöpü toplayarak çöp bidonlarına atan 3 çocuk babası Celal Beyazıt. takdir topluyor. Çevreye sahip çıkılmasını isteyen Celal Beyazıt, “Yerlere çöp atmak çok yanlış. Belediyeler pek çok yere çöp bidonları koyuyor. Ama yerlerde şişeler, poşetler ve sigara paketleri görüyoruz. Ben gezerken bunları almadan geçemiyorum. Ayrıca piknik yerlerinin çok kirletildiğini görüyorum. Kimsenin çevreyi kirletmeye hakkı yok. Çünkü çevre hepimizin. Herkesin çevreye sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.