Bandırma Belediyesi’nden üç önemli kitap

Bandırma Belediyesi’nin kültür yayınları devam ediyor. “Kuşcenneti Milli Parkı”, “Bandırma Roket Kulübü” ve “Dar Sokak Çocukları” kitapları kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Arı’nın “Kuşcenneti Milli Parkı”, ülkemizin tanınmış yazarlarından Ahmet Şerif İzgören’in “Bandırma Roket Kulübü” ve üniversite yaşamına kadar Bandırma’da yaşamış olan ve Bursa’da doktorluk yapan Levent Soydinç’in “Dar Sokak Çocukları” adlı kitapları, Bandırma Belediyesi’nin katkılarıyla okuyucularla buluştu. Profesör Yılmaz Arı’nın “Kuşcenneti Milli Parkı” adlı kitabı, Daskyleion döneminden başlayarak günümüze kadar Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı’nın gelişim sürecini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekiyor. 256 sayfalık kitap Çizgi Kitabevi tarafından yayınlandı.

Ahmet Şerif İzgören’in “Bandırma Roket Kulübü” adlı kitabı ise, 1959 yılında Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi öğrencisi beş gencin ülkemizde ilk roket denemelerinin ve dünya üçüncülüğünün gerçek öyküsünü anlatıyor. Elma Çocuk tarafından yayınlanan kitabın 10 bin adet özel baskısı Bandırma Belediyesi tarafından kentteki tüm ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Yazar Ahmet Şerif İzgören de, Bandırma Kitap Günleri programı kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Levent Soydinç’in “Dar Sokak Çocukları” adlı kitabında da 19681980 yılları arasında Bandırma’da geçen yaşanmış gerçek öyküler sıcak bir dille okuyucularla buluşuyor. Bilge Baykuş Yayınları'ndan çıkan kitabın yazarı Levent Soydinç, Bandırma Kitap Günleri kapsamında iki gün boyunca kitaplarını imzalamıştı.

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