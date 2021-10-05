Gönen'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri esrar ve silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 512 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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