Şair Nurullah Genç, Altıeylül Kitap Fuarına hayran kaldı

Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Altıeylül Kitap Fuarı’nın dördüncü gününde Balıkesirliler ile buluştu.

Bu yıl birincisi düzenlenen Altıeylül Kitap Fuarı’nın 4. günü de dolu dolu geçti. Yazar, şair ve akademisyenlerin konuk olduğu Altıeylül Kitap Fuarı bir fuardan çok festival havasında geçiyor. Balıkesirlilerin ilgisinin yoğun olduğu Altıeylül Kitap Fuarı’nın 4. günündeki konuğu ise şair Nurullah Genç oldu. Balıkesirlilerin kitaba, okumaya ve özellikle de şiire olan ilgisi karşısında hayranlığını gizleyemeyen Nurullah Genç, Balıkesirli hayranlarının kitaplarını imzalarken, şiire olan ilgilerinden dolayı da ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

Altıeylül’de Kitap Fuarı alanında 1 Ekim’den bu yana devam eden etkinlikler yoğun geçiyor. Gündüz gerçekleşen imza gününün ardından Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa katılan Prof. Dr. Nurullah Genç hayranlarıyla bir araya gelerek onlara kültürümüzü, değerlerimizi, medeniyetimizi ve tarihimizi anlattı. Şiirle başladığı söyleşisine yine şiirle son verdi. Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür eden Nurullah Genç, seneye tekrar aynı fuarda bir araya gelmeyi umut ettiğini söyledi.

Fuarın birbirinden değerli yazar, şair ve akademisyenler ile coşku içerisinde geçmesinden dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Avcı ise “Gerçekten, Altıeylül’ümüz başta olmak üzere tüm Balıkesir’imizin bu denli kapsamlı ve güzel organize edilmiş bir kitap fuarına ihtiyacı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Bizler kültür, sanat, edebiyat gibi ruhun gıdası olan her alanda Altıeylül başta olmak üzere bütün Balıkesir’i kapsayan etkinlikler ile vatandaşlarımızın huzurunda olmayı sürdüreceğiz. Nurullah Genç hocamıza bu keyifli söyleşiden dolayı şükranlarımı bir borç bilirim. Değerli hocamı ağırlamaktan dolayı da ayrıca şeref duyuyoruz” dedi.

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