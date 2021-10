Öğrencilerle birlikte barınak ziyareti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Köpek Bakım, Rehabilitasyon ve Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi’nde liseli öğrencilerle buluştu.

Başkanı Ergin, sokaktaki dostlarla bir değil her gün ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına, onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her şeyi önemsediklerini söyledi. Mesut Ergin, “Bu özel günde çocuklarımızla birlikte belediyemizin barınağını ziyaret ettik. Minik dostlarımız ve öğrencilerimizle birlikte barınakta keyifli vakit geçirdik. Öğrenme sürecinde olan çocuklarımızın sokak hayvanları konusunda hassasiyetlerini artırmak bizim sorumluluğumuz. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak bizim için çok önemli. Evsiz, sevgiye muhtaç canlarımıza yuvamızda yer açalım ve sadece bir gün değil bir ömür boyu sahip çıkalım. Satın almayın sahiplenin, barınağımızda küçük ve büyük çok sayıda dost sizleri bekliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.