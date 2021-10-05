Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş görevine başladı

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Balıkesir’in Edremit İlçesine görevlendirilen Kaymakam Ahmet Odabaş görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı oluru ile Edremit ilçesine görevlendirilen Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı Edremit ilçesinde görevine başladı.

Edremit ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Ahmet Odabaş, İhlas Haber Ajansı'nın ziyaretinde bölgeyi yakında tanıdığını ifade etti. Edremit’in turizmi, tarihi ve kültürel yapısı ile Türkiye’de önemli bir turizm destinasyonu olduğunu dile getirdi.

Edremit için bundan sonra çalışmaya başladıklarını ifade eden Kaymakam Odabaş, 45 yaşında, evli ve bir çocuk babası.

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