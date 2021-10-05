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Küçüksan’a 112 istasyonu kuruluyor Küçüsan 112 İstasyonu için protokol imzaladı

İHA

Küçüksan’a 112 istasyonu kuruluyor Küçüsan 112 İstasyonu için protokol imzaladı

Balıkesir’de nüfusu gün içinde 10 bini bulan ve BalıkesirBursa yolunun üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’ne 112 istasyonu kurulması noktasında protokol imzalandı.
Balıkesir’in en önemli kuruluşlarından birisi olan ve içerisinde yaklaşık bin 500 esnafı barındıran Küçüksan İşletme Kooperatifi hem sanayi sitesinin ihtiyacını karşılamak hem de Paşaalanı Mahallesi ile birlikte BalıkesirBursa yolunda yaşanan olumsuzluklara daha kısa sürede müdahale edebilmesi için sanayi sitesi içerisinde 112 İstasyonunun kurulması noktasında ilk adımlar atıldı.
Balıkesir Küçüksan İşletme Kooperatifi Ahmet Sakbaş ile Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin’in dün imzaladıkları protokol sonrasında 112 istasyonunun kurulması noktasında çalışmalar hızlandırıldı.
Protokol töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, sağlık merkezlerinin kentteki önemine değinerek, “Bunların sayısı ne kadar artarsa bizim de hizmet kapasitemiz o kadar ilerleyecek. O yüzden 112 istasyonumuzu değerli Küçüksan İşletme Kooperatifi Başkanımız hem sitemiz adına, hem de Balıkesirimize katkı sağlaması amacı ile protokol imzaladık. Bunların sayıları ve kapasiteleri ne kadar çok artarsa biz bu dönemi daha rahat geçireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Küçüksan İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş ise yaptığı konuşmada şu ifadelere değindi; “Gerek sanayi sitemiz içerisinde yaşanabilecek olaylarda gerekse Paşaalanı Mahallemiz ile Bursa yolu üzerinde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara anında müdahale edebilme kabiliyetindeki bir istasyonu sitemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Bugün imzaladığımız protokolün ardından istasyonun kurulması için hemen kolları sıvıyoruz. Çok kısa süre içerisinde istasyonu tamamlayarak faaliyete geçirmek arzusundayız.”
Yapılan konuşmaların ardından 112 Acil Yardım Merkezi İstasyonu İl Sağlık Müdürü Keskin, Küçüksan İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş arasında protokol imzalandı.

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