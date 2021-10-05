Ölüm yolu yeniden düzenlendi

Yok böyle bir mutluluk! İlk kez biyonik kulakla duydu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sık sık meydana gelen kazalar ve can kayıplarıyla dikkat çeken kırsal mahalle kavşağı, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür’ün girişimleriyle yeniden düzenlendi. Işıklandırma ve trafik düzenlemelerinin yapıldığı yeni kavşak bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesinde sık sık kazalara sahne olan bağlantı yoluna Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 29. Şube Şefliği tarafından yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, bölge halkının şikayetlerine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, “İlçe teşkilatımızda yönetici arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda meseleyi masaya yatırdık ve söz konusu kontrolsüz kavşakta gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili kurumlarla temaslarda bulunduk. Sağolsun değerli kurum amirleri teklifimizi dikkate alarak meselenin çözülmesini sağladılar. Ben bu konuda emeği geçen başta partimizin Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey olmak üzere Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve Karayolları 29. Şube Şefi Savaş Özevin’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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