Hasan Can Kültür Merkezi doldu taştı Altıeylül Kitap Fuarının konuğu Alişan Kapaklıkaya oldu

Altıeylül Belediyesi, düzenlediği Altıeylül Kitap Fuarı’nın 5’nci gününde eğitimci, yazar ve konuşmacı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı.

Bütün Balıkesir’in yoğun ilgisiyle devam eden Altıeylül Kitap Fuarı, 5’nci gününde de kitapseverler tarafından akına uğradı. Her gün kıymetli yazarların konuk olduğu Altıeylül Kitap Fuarı’nda Balıkesirli yazarlar da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Altıeylül Kitap Fuarı’nın 5’nci gününün konuğu Alişan Kapaklıkaya’ydı. Geçmişte öğretmenlik ve öğretim görevlisi vazifelerini üstlenen eğitimciyazar Alişan Kapaklıkaya, aile içi iletişim ve eğitim pedagojisi konularına yönelerek, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde kendine güven ve motivasyon, beyni etkili kullanma, liderlik, aile içi iletişim ve öğrenmeyi öğrenme konularında çeşitli eğitimler ve konferanslar verdi. Kapaklıkaya, imza gününden önce çeşitli eğitim kurumlarına da giderek sohbet etti.

Alişan Kapaklıkaya, “Birbirimizi Ne Kadar Anlıyoruz” isimli söyleşisi ile Altıeylül sakinlerin huzuruna çıktı. Katıldığı bir televizyon programında “Siyah Pantolon” hikâyesi ile herkesi derinden etkileyen Kapaklıkaya, Hasan Can Kültür Merkezi’ndeki söyleşisiyle Balıkesirlileri de derinden etkiledi. Alişan Kapaklıkaya’nın konuk olduğu Hasan Can Kültür Merkezi bugüne kadar görmediği coşkulu bir kalabalığa şahit olurken, ziyaretçiler Kapaklıkaya’nın söyleşisine doyamadı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür eden Kapaklıkaya, gördüğü ilgiden dolayı Balıkesirlilere ayrıca şükranlarını sundu. Katılan vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Avcı ise, “Kitap fuarımızı şereflendiren birbirinden kıymetli yazarlarımızı ağırlamaktan dolayı şeref duyuyoruz. Her yazarımız bir başka hoş anı bırakarak Altıeylül’ümüzden ayrılıyor. Bu akşam da bizlere bıraktığı bu güzel hatıradan dolayı eğitimciyazar hocam Alişan Kapaklıkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

