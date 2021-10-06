Burhaniye’de yollar yenileniyor

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Burhaniye genelinde eş zamanlı ve seri şekilde yapılan doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların onarım ve yeniden yapım çalışmaları Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatlarıyla program dahilinde hızla devam ediyor.

Öğretmenler Mahallesi’nde doğalgaz kazı çalışmaları, aboneliklerin tamamlanmasının ardından Belediye Fen İşleri ekiplerince Öğretmenler Mahallesi’nin işlek caddeleri kent estetiğine yakışır şekilde yapılmaya başlandı.

Öğretmenler Mahallesi Beyazıt Bulvarı ve Bahriye Hoca Sokakta doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan yollarda yenileme çalışmaları sürüyor. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan parke taş yollarda, parke taşlar sökülerek yerine daha estetik bir görünüme sahip olan antik begonit küp taş döşeniyor.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Deveciler, “İlçemiz genelinde doğalgaz alt yapı çalışmalarıyla ilgili yoğun bir süreç geçirdik. Var gücümüzle ilçemizdeki yolları eskisinden de güzel bir hale getirmek için uğraşıyoruz” dedi.

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