Engelliler Derneği'nden AK Parti’ye ziyaret

Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Meliha Söğüt, Derneğin Denetim Kurulu üyesi Nail Can ve dernek üyesi çocuklar AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Heyet AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ile AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan tarafından ağırlandı. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Meliha Söğüt, AK Parti İlçe Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Brifingin ardından Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Meliha Söğüt, derneklerine destek verilmesini talep etti.

AK Parti İlçe Başkanı Musa Alioğlu ise Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği’nin çalışmalarına dün olduğu gibi bugünde desteklerinin devam edeceğini, nazik ziyaretleri için Söğüt ve ekibine teşekkür etti.

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