Burhaniye'de BİGEP toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valiliği himayelerinde ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) 20212022 Eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısı Nadir Tolun Ortaokulu Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri, okul müdürleri ve Bigep okul proje sorumlusu öğretmenler katıldı.

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan müdür ve öğretmenlerinde katıldığı toplantı. Saat 10.00’da başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, yaptığı açılış konuşmasında “Balıkesir'in eğitim potansiyelini tüm paydaşları ile güçlendirmek amacıyla Balıkesir Valiliği himayesinde ve Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesinin "Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye" hedefinin yol göstericiliğinde çeşitli alanlarda başarıyı izlemek ve geliştirmek için hayata geçirilen BİGEP projesi; izleme, değerlendirme ve ödüllendirme mekanizmalarını işleterek eğitimi birinci öncelik haline getirmeyi hedefleyen bir takım çalışması olarak tasarlanmıştı. Bu takımın birer parçası olan bizler pandemi şartlarında özveri ile çalıştık. Bu bağlamda ilçemizde siz öğretmenlerimizin gayretleri ile pek çok çalışma yaptık. Bu eğitim öğretim yılında da özellikle yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması ile çalışmalarımızın nitelik ve niceliğinin daha da artacağından hiç şüphemiz yoktur” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürünün açılış konuşması sonrasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Bigep Projesi 20212022 Eğitim Öğretim Dönemi Tanıtım Sunumunu yaptı. Sunum Sonrası. toplantıya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, ”Özellikle pandemi sürecinde öğretmenlerimizin büyük gayretler sarf ettiler. Geleceğimizin şekillenmesinde öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Öğretmenlere her zaman kapımız açıktır. Her zaman yanlarındayız. Bu eğitim öğretim yılında da yapacağımız çalışmalarla Bigep kapsamında il ve ilçelerimizin başarı düzeylerini daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

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