Kişisel Gelişim Uzmanı Yazar Sıtkı Aslanhan Altıeylül’de

Altıeylül Kitap Fuarı’nın 6’ncı günü Kişisel Gelişim Uzmanı EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan’ın katılımlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Altıeylül Beldiyesi’nin Balıkesir’de düzenlediği kapsamlı organizasyona katılımın yüksek olması dikkat çekiyor. Sevilen yazarları Balıkesirliler ile buluşturmaya devam eden Altıeylül Belediyesi, Kişisel Gelişim Uzmanı EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan’ı da Balıkesirliler ile buluşturdu. Türkiye çapında verdiği konferanslar ile adından söz ettiren Aslanhan, Altıeylül Beldiyesi’nin davetlisi olarak Balıkesir’e gelerek okurlarıyla buluştu. Öncesinde ise yine Altıeylül Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında davetlisi olduğu eğitim kurumlarında öğrenciler ile buluşarak söyleşiler düzenledi. Hasan Can Kültür Merkesi’nde gerçekleşen söyleşiden önce de Altıeylül Kitap Fuarı’nda kitapseverlerin kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

“Özünde iyilik var”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın bizzat ilgilendiği, Altıeylül başta olmak üzere Balıkesir’e değer katan yatırımların başında gelen Hasan Can Kültür Merkezi, hizmete girdiği günden bu yana özellikle de Altıeylül Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında hareketli günler yaşıyor. Değerli yazar ve akademisyenleri Balıkesirliler ile buluşturarak kültürsanat etkinlikleri düzenleyen Altıeylül Belediyesi, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Kişisel Gelişim Uzmanı EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan’ın “Özünde İyilik Var” ismiyle gerçekleştirdiği söyleşiye yapılan katılım, diğer söyleşilerde olduğu gibi bir hayli yüksek oldu. Millimanevi değerlerimize ve aile hayatının önemine yönelik verilen konferansta vatandaşlar verimli bir akşam geçirdi. Balıkesirlilerin ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu ve Altıeylül Kitap Fuarı’nı düzenleyerek kendisini davet eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya da ayrıca çok teşekkür ettiğini söyleyen Aslanhan, söyleşisine katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kitap aşığı coşkulu kalabalıkları Altıeylül Kitap Fuarı vesilesiyle bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Avcı “Altıeylül Kitap Fuarı’mıza olan ilgi her geçen gün artarak devam diyor. İlkini düzenlediğimiz kitap fuarımızı inşallah devam ettirerek her yıl değerli hocam Sıtkı Aslanhan gibi kıymetli yazarlarımız ile tekrar bir araya gelmek istiyoruz. Ben buradan bizleri kırmayarak gelen sayın hocam Sıtkı Aslanhan’a da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

