Eğitim Bir Sen okullarda yardımcı personel eksikliğine dikkat çekti Çabuk, "Okulların açık kalması için yardımcı personel şart"

Eğitim BirSen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un okulların personel ihtiyacının karşılanması için basın açıklaması yaptı. Başkan Çabuk, “Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların personel ihtiyacı karşılanmasını ve okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmesini isteyen Başkan Çabuk, “Eğitimöğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır. Eğitimöğretimin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi için hijyen ortamının sağlanması, ancak personel ihtiyacının tamamen karşılanması ile mümkündür. Salgın, bu ihtiyacı diğer zamanlardan daha fazla önemli hale getirmiştir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir" dedi.

"Okulların açık kalması için yardımcı personel şart"

Başkan Çabuk açıklamasının devamında okulların yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanması gerektiğini ifade ederek, "OkulAile Birlikleri aracılığı ile ya da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdam yönteminden vazgeçilmelidir. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karar olmuştur. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından, personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitimöğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idarei maslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir” açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.