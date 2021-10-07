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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merhum iş adamının anısına zeytin hasadı yapıldı

İHA

Merhum iş adamının anısına zeytin hasadı yapıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen ay hayatını kaybeden Ahmet Sucu’nun adına özel zeytin hasadı yapıldı.
Merhum Ahmet Sucu’nun sahibi olduğu zeytinlikte Sucu Ailesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen zeytin hasadına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca ve zeytin sektörü temsilcileri katıldı. Merhum Ahmet Sucu’nun bünyesindeki zeytin toplayıcılarına her sabah iş başlamadan önce kendi elleriyle yaptığı çorba geleneğinin de yaşatıldığı ve Ahmet Sucu adına bir zeytin fidesinin toprakla buluşturulduğu etkinlikte yapılan kahvaltının ardından katılımcılar sembolik zeytin hasadı yaptı.
Katılımcıların sepetlere topladıkları zeytinler daha sonra fabrikaya götürülerek sıkıldı ve zeytinyağına dönüştürüldü.
Ahmet Sucu’nun oğlu Özgün Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Halil Sucu, firmalarının 30 yaşında olduğunu belirterek, “Allah nasip ederse bu aile daha 4050 yıl daha yaşayacak. Bugün düzenlediğimiz etkinlik bize babamızın bir mirasıydı. Bugün de bir milat olsun zeytin hasat yılına hep birlikte başlamış olalım. Ayvalık halkı, Ayvalık’taki ağabeylerim ve ablalarım bugün bizimle birlikte. Hepinize çok teşekkür ederim. Rahmetli babamın her sabah zeytin tayfası işe çıkmadan önce onlara çorba dağıtırdı. Biz de bugün o çorbayı sizlerle paylaşmak istedik. Ardından da zeytin hasadı yapacağız. Zaten bu da biz Ayvalıklıların bir bereketidir” dedi.
Kaymakam Hasan Yaman zeytin hasatına mesai arkadaşlarıyla birlikte katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalıklı çiftçilerimizin bu heyecanına ve mutluluğuna bizlerde ortak olduk. Ben bu zeytin sezonunun tüm çiftçilerimiz hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Ayvalık’ta yeni zeytin sezonunun tüm çiftçi ve zeytin sektörüne bereketli olmasını dileyen Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Yakın zamanda kaybettiğimiz Ayvalık’ın tanınmış zeytinyağı sanayicisi Ahmet Sucu’nun bıraktığı emaneti O’nun ailesi ve çocukları da inşallah daha yükseklere taşıyacaklardır. Yeni hasat sezonunun tüm üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da yaptığı açıklamada, yeni zeytin hasat sezonunun tüm üretici ve zeytin sanayicileri için bereketli olmasını diledi.

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