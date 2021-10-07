Balıkesir’de doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6'ncı duruşmasına sanık Mustafa Ali Yılmaz (69), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi Gülden Y. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık, adlî tıp raporunda aleyhindeki hususları kabul etmediğini söyledi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın "canavarca his saikiyle yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı ise, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 16 Aralığa erteledi.

Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş, celsenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mütalaada sanık hakkında hüküm kurulurken herhangi bir indirime gidilmemesinin de talep edildiğini kaydetti. Gelecek duruşmada karar çıkmasını beklediklerini dile getiren Menteş, "Sanığın yapılan muayenesinde herhangi bir aklî hastalığının bulunmadığı ve aklî dengesinin yerinde olduğu yönünde bir rapor gelmişti. Mahkeme bu raporu geçerli saydı. Savcı, mütaalasında herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi” diye konuştu

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