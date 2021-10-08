(Özel) Bu kadınlardan korkulur Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor Şiddete maruz kalan kadın savunma sanatına ilgi gösteriyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılan kursa katılan kadınlar yolda ya da kapalı alanlarda kendilerine yönelik kapkaç ya da şiddet olaylarına karşı nasıl savunacaklarını öğreniyor.

Bandırma'da Kadınlar Derneği (KadınDer) tarafından açılan kursta kadınlar günlük hayatta karşılarına çıkabilecek kapkaç, şiddet gibi olaylar için savunma teknikleri öğreniyor. Milli Takım Kick Boks ve Muay Thai Antrenörü Hakan İtmiş tarafından verilen derslerde kadınlar yolda çantalarını almak isteyen bir kapkaççı ile karşılaştıklarında ya da herhangi bir ortamda erkek şiddetine maruz kaldıklarında kendilerini nasıl savunabileceklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Kursta öğretilen dersler ve uygulamalar hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgiler veren Milli Takım Kick Boks ve Muay Thai Antrenörü Hakan İtmiş, "Kadınlara yönelik şiddet için bir program başlattık. Bu programın bir parçası olmak güzel bir şey. Hedefimiz kadınlara savunmayı öğretmek. Saldırılara karşı etkisiz hale getirmek. Sokaklarda kadınlarımızı bekleyen şiddete eğilimli bir nüfus olduğu için tehlikelere karşı nasıl kendilerini savunacaklarını öğretiyoruz. Savunmada, saldırıya karşı etkisiz hale getirmeyi öğretiyoruz" dedi.

İtmiş, kadınların yolda bir kapkaç olayına maruz kaldıklarında nasıl kendilerini savunacaklarını ve şiddet göstereni etkisiz hale getireceklerini de uygulamalı olarak anlattı.

Kadınlar Derneği (KadınDer) Kurucu Başkanı Esen Ersoy ise, açılan kursun iki aşamadan oluştuğunu ifade ederek, "Kadına şiddet ile mücadele için bu kez farklı bir yöntem deneyerek bir proje oluşturduk. Bu projenin birinci ayağında fiziksel şiddete karşı kadının kendini öz savunma tekniklerini öğretiyoruz. Bilindiği üzere artık sosyal hayata geçtik. Sokaklar gündüz ve gece saatlerinde dolmaya başladı. Ama maalesef şiddet olayları da tek tek gündemimize gelmeye başladı. Kadınlar bunlarla mücadele için kendilerini savunmaları için, eşyalarını, canlarını, mallarını savunmaları için kendilerine savunma tekniklerini öğretiyoruz. Projemizin ikinci aşamasında psikolojik şiddet ve öfke ile mücadele için bir kısım oluşturduk. Bu kısımda ise empati drama tekniği ile öfke kontrol kursları veriyoruz. Bunun nasıl olacağını birebir canlandırarak, yaşatarak, öncesinde sonrasında ve karşısındaki kişiye neler yaşattığını birebir kendisi canlandırarak kendisine gösteriyoruz. Bu projemiz 81 ilde tek tek gerekirse tüm kasabalarımızı dolaşarak eğitimlerimizi vereceğiz" diye konuştu.

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