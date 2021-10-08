Gönen'de BİGEP toplantısı yapıldı

Gönen'de Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) toplantısı yapıldı.

Balıkesir’in eğitim potansiyelini tüm paydaşlarıyla 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda izlemek, desteklemek ve geliştirmek maksadıyla valilikçe başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) değerlendirildi. Kaymakam Dr. Arslan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, okul yöneticileri ve öğretmenlerin iştirakiyle toplantı yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Dr. Yurt, Gönen’in zirai ve ticari faaliyetler başta olmak üzere ekonomik anlamda genel olarak iyi seviyelerde olduğunu, ancak eğitim konusunda ülke ortalamasının altında kalındığını belirterek “Genç öğretmenlerimizle tecrübeli öğretmenlerimiz birlikte hareket ederek, tecrübe ile dinamizmi birleştirecek, ilçemizi eğitimde layık olduğu seviyelere çıkaracaklardır. Gereken fedakarlığı gösterecekleri konusunda öğretmenlere güvenim sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

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