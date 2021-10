Bakan Özer: Aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'deki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesine büyük önem verdiklerini söyledi. Kente 750 milyon TL'lik yatırım yapılacağını belirten Özer, ülke genelinde okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında da bilgi verdi. Özer, "Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır" dedi.

Balıkesir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı çıkışında konuşan Bakan Özer, Balıkesir'de 235 milyon TL'lik yatırımın devam ettiğini, yeni projelerin maliyetinin de 500 milyon TL'nin üzerinde olacağını hatırlatarak, "Şu anda Balıkesir ve 2021 yılında yaklaşık 235 milyonluk yatırım devam ediyor. Bunlar yeni okul yapımları, güçlendirme kapsamındaki yatırımlar. 'Git-yap' kapsamındaki yatırımlar. Şimdi buradaki değerlendirme toplantımızda acil ihtiyaçlarla ilgili yatırımlar, bu 235 milyonluk yatırım ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık. Yatırımları ikiye katlamış olduk. 750 milyonluk bir yatırımı, Balıkesir'imizle buluşturmuş olduk. İnşallah bunları hızlı bir şekilde uygulamaya geçirip, artık bundan sonra Balıkesir'de eksiklikler, ihtiyaçlar değil eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, çok daha iyi noktaya nasıl taşıyabiliriz ve sadece Türkiye'deki değil dünyadaki akranlarıyla kentteki çocuklarımızın yarışmasını, rekabet etmesini nasıl sağlayabiliriz; onlara bakacağız" dedi.

'4 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU YAPILACAK'

Merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerine 1'er tane olmak 4 özel eğitim anaokulunun yapılacağını açıklayan Özer, "Aynı zamanda 4 yere anaokulu da yapacağız. Hem anaokulu olacak hem de özel eğitim anaokulu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerimizin farklı bölgelerine kurarak, vatandaşlarımızın çocuklarını anaokuluna gönderme imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Balıkesir'e 8 tane özel eğitim anaokulu ve normal anaokulu yapmış olacağız. Ayvalık'ta tarihi kız meslek lisemizin uzun süredir bekleyen restorasyonunu yatırıma aldık. İnşallah, onu da bir şekilde tamamlayıp, bilim sanat merkezi olarak dizayn edip, öğrenci ve öğretmenlerimizin; kütüphane, çalışma, proje geliştirme çalışmalarında kullanabileceği bir mekana dönüştürmüş olacağız" diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra beraberindeki heyet ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

'AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURAN ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90'

Okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında da bilgi veren Özer, şöyle devam etti:

"Türkiye'de, 6 Eylül'de eğitim-öğretim başladı. Bugün itibarıyla 5'inci haftayı geride bıraktık. Süreci, Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'yla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Defaatle açıklama yaptığımız gibi okul kapatma değil vakanın olduğu sınıflarda yüz yüze eğitime 14 gün ara veriyoruz. Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muz 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerden 5 günün sonunda velinin rızası olması sonucu PCR yapıp, sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Dolayısıyla şu anda süreç, eylül ayındakine göre çok daha rahat bir şekilde, çok daha kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan sadece 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilen okulumuz bulunmamaktadır. Elbette vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarımız bulunmakta. Her geçen gün öğretmenlerimizin aşılanma oranı yükseliyor. Şu anda tüm Türkiye'de 2'nci doz aşısını tamamlamış öğretmen sayımız yüzde 85´e ulaştı. Antikor oluşturan öğretmen sayımız da yüzde 5 seviyesinde. Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır."

LİSE VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ

Mimar Sinan Lisesi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği dron projesini de inceleyen Bakan Özer, "Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki ve teknik eğitim iş birliğinin güzel örneği burası" dedi.

Projeler hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi ve Ebabil Dron Takımı Kaptanı Ecem Sultan Çamlı, "Burada özellikle yerli ve milli insansız hava aracı ücretimi üzerine çalışıyoruz. Şu anda tarımsal ilaçlama dron prototipimiz var. Prototip olduğu için 2 litre kadar taşıma kapasitesine sahip. Bunun ekstra özelliği yaptığımız sistemle ilaçlama sırasında güç kaybı yaşamaması. Bu da daha verimli ve daha uzun süre ilaçlama yapmasına katkı sağlıyor. Bakanımız da sağ olsun, desteklerini esirgemeyeceğini, böyle güzel liselerle üniversitelerin birlikte çalışıp, iş birliği yapacağını vurguladı. Destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-10-08 15:08:38



