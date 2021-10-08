(Tekrar) Bakan Özer, öğrencilere tablet hediye etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesinden AK Parti İl Başkanlığına yürüyerek geçerken, yolda vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler diledi. Yol güzergahında karşılaştığı meslek lisesi öğrencilerine 10 tane tablet hediye eden Bakan Özer, bir kafede karşılaştığı bebeği de sevdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Balıkesir programındaki ziyaretlerine yürüyerek devam ederken, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Balıkesir İl Binasına yürüyerek giden Bakan Özer, yolda karşılaştığı vatandaşlara “Okulların açılmasından memnun musunuz” diye sordu. Bir vatandaşın “Hayır memnun değiliz” şeklindeki cevabı üzerine nedenini sordu. Öğrenci yakını olduğunu söyleyen kadın birçok okulda Covid19 nedeniyle sınıfların karantinada olduğunu belirterek, “Okulların açılmamasının daha iyi olduğunu” ifade etmesi üzerine Bakan Özer de sınıflarda iki vaka olduğu zaman 14 günlük karantina uygulaması bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Mahmut Özer, yürüyüş güzergahının devamında daha önce ziyaret ettiği Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle de karşılaştı. Öğrencilere hangi okulda okuduğunu soran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere yanında bulunan tabletleri hediye etti.

Vatandaşlarla buluştuktan sonra AK Parti Balıkesir İl Binasına gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer burada da İl Başkanı Ekrem Başaran ve yönetimiyle bir süre sohbet etti. İl Başkanı Ekrem Başaran ziyaret anısına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e tablo hediye etti.

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