Bakan Özer: Aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90 (2)



BAKAN ÖZER, TARIM LİSESİ'NE ÇEVRİLECEK OKULU ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Tarım Lisesi'ne dönüştürülmesi planlanan Tıbbiyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer´i okul girişinde Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, okul müdürleri ve öğrenciler karşıladı. Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özer, bu okulun Tarım Lisesi olmasının yanında, bir Ar-Ge merkezine çevrileceğini söyledi. Savaştepe ilçesinde bulunan eğitim kurumunun köklü bir okul olduğunu söyleyen Bakan Özer, okul alanının oldukça geniş olmasının büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Bakan Özer, okul için gerekli bütün desteklerin verileceğini açıkladı.

Katma değerli ürünler üretilmesi noktasında okul yöneticilerine tavsiyelerde bulunan Bakan Özer, daha sonra okul binalarında da bir takım incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Özer'e; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ile kurum müdürleri de eşlik etti.Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-10-08 19:35:37



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