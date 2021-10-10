Kepsut MYO'da geç gelen mezuniyet sevinci

Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, 2019 ve 2020 yıllarında mezun olan öğrencileri için geçen dönemlerde pandemi kısıtlamaları dolayısıyla yapılamayan mezuniyet töreni yapılarak, okula bu yıl yeni gelen öğrencilerine hoş geldiniz yemeği verildi.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hakan Atalgın yaptığı konuşmada, eski mezunların kep atma ve cübbe giyme hayallerini gerçekleştirmek adına böyle bir organizasyon yaptıklarını belirtti. Geçen sene okulumuza gelmeyen öğrenciler ve bu sene yeni gelen öğrencilerin kaynaşması, protokol ile tanışması adına bu programı düzenlediklerini belirtti. Okul Programda protokol konuşmalarının ardından kep atma töreni gerçekleştirildi. Mezun olan öğrenciler 16 ay sonra kep atma sevincini yaşadılar. Program daha sonra konser ve Kepsut Belediyesinin ikramlarıyla son buldu.
Programa Kepsut Kaymakamı Altay Karadağ, Belediye Başkanı İsmail Cankul Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Hakan Atalgın, akademisyenler idari personeller, Kepsut ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.