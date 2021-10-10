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Balıkesir’de, Tarihi Cami meydanında 'Şiir' akşamları Ünlü Bosnalı Şair Cemalettin Lâtiç Balıkesir'de

İHA

Balıkesir’de, Tarihi Cami meydanında 'Şiir' akşamları Ünlü Bosnalı Şair Cemalettin Lâtiç Balıkesir'de

Bosna Hersek’in Milli Şairi Cemalettin Lâtiç’in onur konuğu olarak yer aldığı 22. Suçıktı Şiir Akşamları programının ilki, Tarihi Zağnos Paşa Meydanı’nda çınar ağaçlarının gölgesinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen şiir akşamında birbirinden değerli şairler, şiirlerini icra ettiler.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi’nin organizasyonunda düzenlenen 22. Suçıktı Şiir Akşamları; Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi ve BAYŞAD’ın destekleriyle gerçekleştirildi. İlki 1994 yılında düzenlenen Geleneksel Suçıktı Şiir Akşamları, Balıkesir geneline yayıldı. Bu yıl ilk kez uluslararası nitelik kazanan programın ilk günü, Balıkesir Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen şiir paneliyle başladı. Sonrasında Tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda, programın onur konuğu Bosna Hersek Milli Marşı’nı yazarı Cemalettin Lâtiç ve birçok değerli şairin katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir halkının büyük ilgi gösterdiği programda şairler, birbirinden güzel şiirlerini icra ettiler.
Başkan Yılmaz: Uluslararası hüviyet kazandı
Tarihi Zağnos Paşa Meydanı’nda çınar ağaçlarının gölgesinde düzenlenen Şiir Meclisi’ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Suçıktı Şiir Akşamları programını, Balıkesir geneline yaydık. On yıllardır devam eden şiir akşamları bu yıl, uluslararası hüviyet kazandı. Bosna Hersek Milli Marşı’nı yazan Cemalettin Lâtiç Beyefendi onur konuğumuz oldular. Balıkesir’in edebiyatta ve şiirde gücünü ortaya koymaya çalışıyoruz. Şairlerimiz paneller düzenlediler, öğrencilerle buluştular” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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