İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’de dün akşamdan itibaren haber alınamayan 61 yaşındaki İbrahim K. evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Altıeylül ilçesi Teknik Lise Caddesi üzerinde bulunan evinde oturan İbrahim K.’ye yakınları dün akşamdan beri ulaşamaması sonrasında polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri 61 yaşındaki İbrahim K.’nin oturduğu eve girerek cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.