Edremit’te eşya taşırken elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşya taşıyan bir kişi, elektrik akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kadıköy Mahallesi Kocaseyit Caddesi 97.Sokak’ta meydana geldi. 26 yaşındaki Mehmet Özkan isimli kişi, portatif ile eşyayı üst kata çıkartırken, yüksek gerilim hattına kapıldı. Özkan olay yerinde can verdi, 2 kişi de yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye jandarma, itfaiye ve elektrik firması ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı. Pazarcılıkla uğraşan evli ve bir çocuk babası olan mahallenin sevilen gençlerinden olan kişinin ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

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