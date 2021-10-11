Geleceğin teknoloji yıldızları 'Deneyap' atölyelerinde yetişecek

Balıkesir'de 'Deneyap' Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavları online olarak başladı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme sınavı için hazırlıklar Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde tamamlandı. Aralarında Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesinin de olduğu 27 ilde daha açılacak 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi için öğrenci seçiminin ilk aşamasını oluşturacak ESınav Merkezlerinde online sınavlar başladı.

Balıkesir BM 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonunda oluşturulan esınav Merkezi'nde başlayan sınavlar 1118 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Balıkesir'de sınava lise kategorisinde 386, ortaokulda 1022 toplam üzere toplam 1408 öğrenci katılacak. Sınavları başarı ile geçen adaylardan; her Deneyap Teknoloji Atölyesine 100 ortaokul, 60 lise olmak üzere toplamda 160 öğrenci kayıt olmaya hak kazanacak. Ortaokul ve lise seviyelerinde öğrenciler sınavların ardından 3 yıllık bir eğitim programına katılacak.

Hafta boyunca Gençlik Merkezimizde düzenlenecek olan Deneyap Atölyesi Online Sınavların 1. günü ilk oturumunda İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Ali Aşuk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu öğrencileri yalnız bırakmadı ve Geleceğin Teknoloji Yıldızlarına başarılar dilediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Geleceğin yıldızları, başarılı öğrencilerinin yetişeceğine inandığımız Deneyap Atölyemizin açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz haftalarda online olarak gerçekleştirilmişti. Gençlerimizin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayacak Deneyap atölyemiz Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle Balıkesir BM 75. Yıl Gençlik Merkezimizde hayata geçirildi. Deneyap Türkiye ailesi büyüdükçe, ülkemiz gelişimine katkı sağlayacak yetenekli gençlerimiz bu atölyelerde bilimteknoloji üretiminde yetkinliğe sahip birer insan kaynağı oluşturacak” şeklinde konuştu.

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