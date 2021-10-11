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Vakaların en çok arttığı illerden Balıkesir'de tedirginlik

DHA

Vakaların en çok arttığı illerden Balıkesir'de tedirginlik


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, 25 Eylül-1 Ekim haftasında, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 208,5 oldu. Balıkesir, yüzde 78,3'lük aşılama oranıyla Türkiye'de 9'uncu sırada yer almasına rağmen, son dönemdeki vaka artışı kentte tedirginliğe neden oldu. Prof. Dr. Ali Engin Ulusal, insanların kendilerini güvende hissetme duygusuyla tedbirlerin gevşediğine dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Covid-19 tablosunda Balıkesir'in hem aşılanma, hem de vaka artış oranında üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, `Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!´ ifadelerini kullandı.
Yüzde 78,3 ile Türkiye´de aşılanma oranı en yüksek 9'uncu il olan Balıkesir´de, 18-24 Eylül tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 97,8 olarak kayıtlara geçti. 25 Eylül-1 Ekim haftasında ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı 208,5´e yükseldi. Tabloya göre Balıkesir'de, vaka sayısında, bir hafta önceye göre yüzde 113,2'lik yükselişle en çok vaka artışının yaşandığı kentlerden oldu.
DUYARLILIK ÇAĞRISI
Balıkesir´de vaka sayılarındaki artışı, tedbirlere yeterince uyulmamasına bağlayan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Engin Ulusal, mevsimsel geçiş döneminde önlemlere karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ulusal, "Geçen haftaki vaka dağılımında Balıkesir'de bir artış tespit edilmiştir. Geçen yıllara baktığımızda da Covid vakalarında bu dönemlerde bir pik yaşadı. Bunun da mevsim geçişinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu yüzden, mevsim geçişlerinde tedbirlere daha fazla dikkat etmemiz gerektiği açık ve nettir. Açık ortamlara çıkamama ve kapalı ortamlarda vakit geçirme sebebiyle bulaş oranları artabilmektedir. Yine Balıkesir'de gerek aşılama oranlarının yüksek olması, gerekse bir dönem vaka sayılarının oldukça azalmış olması insanların bir güven hissetmelerine sebep oldu. Bu aslında pandemiyi ortadan kaldıran bir süreç değil. Aksine rakamların dalgalanma göstereceğini bilerek hareket etmemiz gerekir. Bu güvende hissetme duygusuyla tedbirlerin bir miktar gevşetilmesi söz konusu oldu. Bundan sonra bu rakamların tekrar yükseldiğini gördüğümüzde yeniden maske ve mesafe tedbirlerine uymamız gerektiği açık ve net anlaşılmaktadır. Vatandaşlarımızdan da buna duyarlı olmalarını, birbirimizden sorumlu olduğumuzdan dolayı toplumsal anlamda buna dikkat etmelerini ve bulaşı engellemek için yine fedakarlık göstermelerini istiyoruz" dedi.
'AŞI BULAŞI BİTİRMİYOR'
Aşılanmış kişilerin de taşıyıcı olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Engin Ulusal, tedbir kurallarına aşılı ve aşısız herkesin uyması gerektiğini söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"İlimizde de çok güzel bir aşılama oranına ulaştık ama yine de gerek az sayıda olan aşısız insanlar, gerekse aşı olsak bile bulaşma oranlarının azalmasına rağmen, bulaşma oranlarının sıfırlanmamasından dolayı, insanlar arasında bulaşın devam ettiğini ve virüsün yayıldığını bilmek gerekiyor. Bu anlamda aşılanma oranları yüzde 90-95'e çıkıncaya kadar tedbirli olmamız da çok büyük fayda olacaktır. Bu oranlara geldiğimizde zaten bu pandemiyi de salgını da kontrol altına almışız demektir."
Kentte yaşayanlardan, maske ve sosyal mesafe kurallarına son dönemde çok fazla dikkat edilmediğini belirten Serkan Gürcan ise "Yaz aylarında vaka sayısındaki düşüş nedeniyle bir rehavet oldu. Kurallara neredeyse uyulmuyor. Covid-19 riski tamamen geçene kadar, hastalığın yayılımını önlemek için daha dikkatli olunmalı. Maske, mesafe ve hijyen kuralarına uymamız gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-10-11 16:18:37

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