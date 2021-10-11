Balıkesir'de polisten 22 aranan şahsa gözaltı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 09.10.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda 22 aranan şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 35 adet fişek ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kartuş ele geçirildi.

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