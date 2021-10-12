Ayvalık açıklarında fiber teknedeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı

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BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk kara sularına bırakılan, fiber teknedeki 8 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında, fiber tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, teknedeki 8 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez

2021-10-12 09:38:17



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