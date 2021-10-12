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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi’de kitap günleri başladı

İHA

İvrindi’de kitap günleri başladı

1116 Ekim tarihleri arasında 27 yazarın katılım sağlayacağı, 10 binlerce kitap ve yayının da yer alacağı imza töreni, söyleşi, şiir dinletilerini kapsayan "İvrindi 1. kitap Günleri" etkinliği başladı.
Bizler bu tarz projeleri destekleyen, her zaman da olması için gayret gösteren olduklarını ifade eden Başkan Cengiz “ Bu etkinliği 2019 yılında gerçekleştirmek istemiştik. Bu organizasyonda emeği geçen Süleyman beyin de ifade ettiği gibi seçildiğimiz yılımızda istemiştik ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz pandemi şartları el vermedi. Halbuki tüm düzenlemeleri yapmış, şairlerimizin ve yazarlarımızın yer alacağı organizasyonu ayarlamıştık. Nasip bu güneymiş. Bu gün İvrindi için milat olacak, ilçemizde bu tarz organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki kitap günleri adı altında binlerce eseri, onları kaleme döken yazarlarımızı vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz.
Etkinlik 6 gün sürecek
1116 Ekim tarihleri arası etkinliğin devam edeceğini dile getiren Başkan Cengiz “ Hemşehrilerimiz 6 gün boyunca ilçe merkezinde onbinlerce kitap ve 30’a yakın yayınevinin yer alacağı standları ziyaret edebilecek ve kitaplardan faydalanabilecek. Okuryazar buluşmasını ilçemizde gerçekleştireceğiz. Yıllardır kitap okuyor, şiir okuyor ve paylaşıyoruz fakat onları kaleme döken kişileri görme, onlarla aynı ortamda bulunma, hasbihal etme ve söyleşilerine katılma şansına sahip olamadık. Bugün itibari ile bunu gerçekleştiriyoruz.
6 Gün içerisinde güzel birlikteliklere ev sahipliği yapacağız
Bir çok söyleşi ve şiir dinletilerinin etkinlikte yer alacağını dile getiren Başkan Cengiz “ Birazdan değerli yazarlarımızın öncülüğünde “Balıkesirimizin Değerleri” konulu söyleşide İmamhatip Lisesi’nde kıymetli öğrencilerimiz ile buluşacağız. Prof Dr. Ahmet Şimşirgil hocamız Cumartesi günü belediye düğün salonumuzda söyleşi gerçekleştirecek. İlçemizde misafir edeceğimiz değerli yazarımızın söyleşi etkinliğine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Yine Cuma günü Atatürk Meydanında ülke olarak severek dinlediğimiz şair Uğur Arslan’ın moderatörlüğünde şairlerimizin kendi sesinden dinleyeceğimiz şiir dinletisine ev sahipliği yapacağız.
Okuyan bir toplum değiliz
Maalesef ki okuyan bir toplum değiliz diyen Başkan Cengiz “ Maalesef Türkiye’de şu an okuma oranı % 4.5 oranında. Bir çok ülkede bu rakamlar çok çok yukarıda. 10 milyon nüfuslu Azerbaycan’la ülkemiz kıyaslandığında Azerbeycan’ın okuma oranı bizlere göre çok fazla. Ülkeler arası kıyaslama yaparsak şayet okuma oranının ülkemizde yeteri kadar ilerlemediğini gözlemleyebiliyoruz. Japonya’da bir kişi yılda 6 kitap okurken, ülkemizde bu oran 6 kişide bir kitaba kadar düşmüş durumda. Japonya’da bir yılda bir milyar kitap basılırken ülkemizde bu sayı yirmi üç milyon. Bu istatistikleri çoğaltmak, lehimize çevirmek ve kitap okuma oranımızı geliştirmek bizim elimizde. İlçemiz kitabı seven, okuyan bir yer. Okuma oranının diğer ilçelere nazaran ilçemizde daha yüksek olması sevindirici. İlçemizde şu an kitap evi yok ama başlattığımız projemiz ile en yakın sürede millet kütüphanesi kazandıracağız.
Digitalleşme döneminde yaşıyoruz
Ülkemizde Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençlerimizin dijital ortamlarda çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Başkan Cengiz “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi nasıl bakarsak öyle görürüz. Bizler gençlikte Z kuşağı değil Teknofest kuşağı görüyoruz. İnşallah bu gençler önümüzdeki yıllarda güzel şeyler üretecek, ülkemizi kalkındıracak projelere imza atacaklar. Buna inancımız tamdır. Buna vesile olmak, bu hayallerimizi gerçekleştirmek bizim elimizde. O yüzden kitap okumalı, okumaya vesile olmalıyız. Bu tarz organizasyon ve etkinliğe ön ayak olmalı, haberini aldığımız bu tarz organizasyonlara katılım sağlamaya gayret etmeliyiz. Bu vesile ile ilkini gerçekleştirdiğimiz İvrindi Kitap Günleri isimli bu güzel organizasyonumuzun ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, onbinlerce kitap ve yayın evine ev sahipliği yapacağımız etkinliğimize teşrif eden kıymetli yazar ve şairlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimizi her sene gerçekleştirerek alışkanlık haline getirip, kitap okumaya teşvik etme hedefimizden sapmayacağız” dedi
Yapılan konuşmaların ardından programa katılım sağlayan yazarlara protokol üyelerince plaket verildi. Plaket takdimi ile birlikte kitapların bulunduğu standlar gezilirken, yazarlar ve protokol üyeleri kitapseverler ile bir araya gelerek sohbet ettiler.
İlçe merkezinde gerçekleştirilen açılışın ardından İvrindi Anadolu İmamhatip Lisesi’nde Mustafa Yılmaz, Yusuf Akgül ve Sadullah Özcan tarafından öğrencilere “Balıkesir ve İvrindi’nin Yetiştirdiği Değerler” konulu seminer gerçekleştirildi.

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