Edremit'te fırtına dalları kırdı, çatıları uçurdu

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde fırtına etkili oldu. Ağaçların dalları kırıldı, çatılar uçtu.

Öğle saatlerinde bilhassa sahil kesimi Avcılar ve Altınoluk’ta etkili olan ve hızı 30 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle işletmeler zarar gördü. Ayvalıburun mevkiinde fırtınadan dolayı ağaç dalları kırıldı ve bir bambu çatı kara yoluna uçtu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince tahta parçaları kaldırılıp yol ulaşıma açıldı.

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