Ayvalık’ta "Kız Meslek Lisesi" tarihî dokusuna kavuşuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, uzun yıllar atıl halde olan "Kız Meslek Lisesi" binası tarihî dokusuna kavuşuyor.

Atıl binayı yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, metruk haldeki kültürel yapının yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi. Başkan Vekili Şahin’i binayı ziyareti sırasında AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür de kendisini yalnız bırakmadı. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın tarihî bina hakkında bilgiler vermesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Birol Şahin, uzun yıllar meslek lisesi olarak kullanılan son yıllarda atıl olarak duran binanın Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptıkları talep ile gündeme geldiğini belirterek, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ürettiğimiz proje ile buranın kentin gençlerinin ücretsiz internet erişimi sağlayarak araştırmalarını yapabileceği dijital bir kütüphane, içindeki cafe ve yeşil alanlarla halkımızın kullanabileceği sosyal bir alan ve çeşitli sergi ve etkinliklerin yapılabileceği bir kültür merkezi oluşturuyoruz” dedi.

Ayvalık'ın en büyük eksiklerinden birinin meydanlar ve sosyal alanların eksikliği olduğunu savunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, “Bir çok dünya kenti meydanları ile ön plana çıkarken bizim şehrimiz dar alanlara sıkışmış durumdadır. Buna bir nebze destek olmak için bu projenin hayata geçirilmesi önemlidir. Böyle değerli bir yapının restore edilerek halkın kullanımına açılması da ayrı bir zenginliktir. Bu binanın bahçesinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğünü uygun bir yere taşıyarak, mevcut binayı yıkarak, yeşil alanı genişleteceğiz. Tarihî binanın silüetini ortaya çıkarmak, hem de kamu alanlarını dışarıya taşıyarak trafiği rahatlatmak istiyoruz" dedi.

Ali Gür memnun

Proje kapsamında öncelikli olarak 10 milyonluk bir bütçe onaylanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür ise, tarihi binanın 2022 yılında restorasyon ihalesi yapılarak en kısa sürede tamamlanarak Ayvalık halkının kullanımına kazandırılacak olmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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