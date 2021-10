AK Parti Edremit’te yüreklere dokunuyor Saha çalışmalarına hız kazandırdılar

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Mahallesi ziyaretleri kapsamında Pazar yerinde ve Cumhuriyet Parkı'nda mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan, yönetim kurulu üyeleri ve partinin mahalle teşkilatları yöneticileri, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. İstek, görüş ve önerilerini ileten esnaf ve vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle halkının ilgisiyle karşılaşan AK kadrolar, daha sonra Cumhuriyet Parkı'na gitti. Çay bahçesi müşterileriyle sohbet eden İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, görüş, istek ve önerileri not aldı.

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nı da, Teşkilat Başkanı İhsan Ok, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle sakinleriyle birlikte çay bahçesinde gerçekleştirdi. Ziyaretler esnasında neşeli anlar da yaşandı. Bazı vatandaşlar Başkan Umutlu’nun boynuna sarılarak sevgi gösterilerinde bulundu. AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı’nı yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden mahalle halkı ve pazar esnafı, “AK Parti son 20 yıldır olduğu gibi umudumuz olmaya devam ediyor. Hayal bile edemeyeceğimiz pek çok yatırımı ve hizmeti AK Parti sayesinde gördük. Edremit ilçemizde AK Parti Teşkilatı’nı sahada, yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Başkan Ekrem Umutlu ve ekibine sıkıntılarımızı anlatıyoruz ve önerilerde bulunuyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ise, “İlçemizi AK Belediyecilik ile yeniden buluşturmanın zamanı geldi. Bilinen o ki, Edremit AK Partili belediye yönetimi döneminde en büyük yatırımları almış, hizmetlere erişmiştir. Edremit halkı her şeyin en iyisini hak ediyor. AK kadrolarımız sürekli saha çalışmaları yapıyor. Teşkilat Başkanlığımız, ana kademe yönetimimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve mahalle teşkilatlarımız sürekli vatandaşlara dokunuyor, dertlerini dinliyor. İlçemizi AK Belediyeciliğin şeffaflığı, çalışkanlığı ve üretkenliği ile buluşturmak yolunda hızla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı bu yolda durmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin” dedi.

