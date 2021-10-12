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Bozkurt: "Türkiye'de Kürt sorunu değil, yıkıcı, bölücü terör sorunu vardır"

İHA

Bozkurt: "Türkiye'de Kürt sorunu değil, yıkıcı, bölücü terör sorunu vardır"

MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, "Türkiye'de Kürt sorunu değil, yıkıcı, bölücü terör sorunu vardır" dedi.
İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de iştirakiyle parti binasında basın toplantısı düzenledi. Ülke gündemini oluşturan konularda bilgi veren İlçe Başkanı Bozkurt, 'Kürt sorunu' ve ABD Senatosunun Ülkü Ocakları kararını değerlendirdi. Bekir Bozkurt, "MHP ilçe teşkilatı olarak bizler için davamız, şehit olup ölmeyenlerin, ülkücü olup dönmeyenlerin, adam olup kaçmayanların ebedi yuvasıdır. Bizler için MHP küçük parti hesapları ile değil geleceğin büyük Türkiye'sini kurma hedefidir. Bu hedefe varmak için dün olduğu gibi bugün de bir ve beraber olacağız. Önce ülkem ve milletim diyeceğiz, ekonomik sıkıntılar ile devletin bekasını karıştırmayacağız. Çünkü devlet varsa millet var. Dünyanın en pahalı coğrafyasında şehitlerimizin kanıyla vatan kıldığımız bu topraklar bizim ebedi yurdumuzdur, hain emellerin, yerli işbirlikçilerinin, emperyalist güçlerin düşmanlıkları bizi asla yıldıramayacak, bilakis onların düşmanlığı bizi daha da bilinçlendirecektir" dedi.
Bozkurt, "Biz yüksek bir kültüre ve medeniyete sahip büyük Türk milletiyiz. Hiçbir millete düşmanlığımız olamaz, ama bize ekonomik, sosyal, siyasal her türlü düşmanlık yapanlarla da bütün gücümüzle mücadele etmekten çekinmeyen milliyetçi ülkücüleriz. Tarih buna şahittir. Hakimiyet katıksız şartsız milletindir düsturuna inanan, her an milletin değerleriyle örtüşen, vatanın bütünlüğüne inanan, siyasetimizin hain darbeden sonra kurduğumuz Cumhur İttifakı'na Genel Başkanımız ve parti genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda destek veren, birilerinin sözde sözde dostlarıyla değil Türk milletinin yegane temsilcisi olan büyük Türk milletiyle sözleşerek, geleceğin Türkiye'sinin 2023 ve 2071 hedeflerinin temelleri atılmıştır. Kürt sorunu var diye siyaset yapanlar, çözümünü de söylemek zorundalar. Türkiye'de Kürt sorunu değil, bölücü, yıkıcı terör sorunu vardır. Siz hiç Türk devletine ihanet eden MHP'li göremezsiniz. Siz hiç devlet ve millet düşmanlarıyla el ele vererek siyaset yapan MHP'li göremezsiniz. Siz hiç küresel güçlerle işbirliği yaparak kendine alan açmak isteyen MHP'li göremezsiniz. Siz hiç PKK'nın siyasi sözcüsü HDP ile işbirliği yapan bir MHP'li göremezsiniz. Siz hiç Atatürk düşmanlığı yapan ya da yapanlarla kol kola olan MHP'li göremezsiniz" şeklinde konuştu.

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