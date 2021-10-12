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Başkan Yılmaz: Sizi hep destekleyeceğiz

DHA

Başkan Yılmaz: Sizi hep destekleyeceğiz


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de düzenlenen Amatör Spor Haftasında etkinliklerinde konuşma yapan Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz "Büyükşehir Belediye Başkanı ve spora tutkulu biri olarak size net bir şekilde söylüyorum. 20 ilçe belediye başkanımızla ardınızdayız ve sizi hep destekleyeceğiz" dedi.Balıkesir Valiliği organizasyonunda; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin de destekleriyle Amatör Spor Haftası düzenlendi. Hafta boyunca yapılan birçok etkinliğin sonunda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Emniyet Müdür Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İŞKUR Müdürü Nazım Balcı, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, ASKF Başkanı Metin Mengüç, BAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer, Yüzyılın atleti unvanıyla onurlandırılan İsmail Akçay, sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı.170 KULÜBE NAKDİ DESTEKHer yıl Ekim ayının ikinci haftasında Amatör Spor Haftasını çeşitli etkinliklerle kutlayarak ödül töreniyle sonlandırdıklarını belirten Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu "170 kulübümüze de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın destekleriyle nakdi yardım destekleri sağlayacağız. Bu vesileyle katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi´ne, emeği geçen herkese ve burada ödül alacak sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.MENGÜÇ: YATIRIMLAR BALIKESİR´İN 20 SENESİNİ KURTARACAKAmatör spor kulüpleri için büyük önem arz eden Ali Hikmet Paşa Tesisleri´nin komplekse dönüştürülmesine büyük katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi´ne teşekkür eden Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir´in 15-20 senesini kurtaracak tesisler ve kompleks yapıldığını ifade etti.BAŞKAN YILMAZ: SPORA YAKLAŞIK 300 MİLYON YATIRIMGençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplam maliyeti yaklaşık 300 milyonu bulan yatırımların 20 ilçede amatör spora ve spor yapmak isteyen her vatandaşa hizmet edeceğini söyledi. Balıkesir´in 4-5 yıl içerisinde birçok Yasemin Adar yetiştirebileceğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Amatör spor kulüplerimiz iki açıdan çok önemli. Nitelikli; Balıkesir´i ve ülkemizi temsil edecek sporcuları keşfedecek yer, ikincisi de kaliteli zaman geçirmek amacıyla spora yönelen vatandaşlarımızın kullanacağı yer. Amatör spor kulüplerimiz bu ihtiyacı çok ciddi bir şekilde karşılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ve spora tutkulu biri olarak size net bir şekilde söylüyorum; 20 ilçe belediye başkanımızla ardınızdayız ve sizi hep destekleyeceğiz. Tedbiri elden bırakmadan spor coşkumuzu sonuna kadar yaşayacağımız ve amatör kulüplerden, insanların tam destek aldığı bir ortama doğru gitmemiz gerekiyor. Şehrimiz ve ülkemiz adına bizleri, sporda temsil etmeleri için elimizden gelen desteği yapacağız. Spor; aşkımız tutkumuz olsun, Balıkesir sporla konuşulsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR (DHA)
2021-10-12 17:41:13

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