Trafikte pandemi denetimleri sürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Covid19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Polis ekipleri araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi.
Bandırma'da Covid19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı. Ekipler özellikle ticari araçlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde dezenfektan spreyi ve maske bulundurulması ve yolculuk esnasında maske kullanımı konularında sürücülere uyarılarda bulundu. Polis ekipleri ayrıca motorsiklet sürücüleri üzerinde de uygulama gerçekleştirerek kask takmayan ve koruma ekipmanları olmayan motorsiklet sürücülerine uyarılarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.