Başkan Ergin:”Kış bastırmadan önlem alıyoruz”

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi kış aylarında yaşanabilecek şiddetli yağış ve fırtına sonucu doğabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tedbirlerini arttırdı. Fen işleri müdürlüğü ekipleri kent genelindeki derelerde taşkınlara karşı temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Diğer yandan ise şiddetli yağışlarda olası hasarı ve kaybı önlemek için park bahçeler ile temizlik işleri müdürlüğü ekipleri ağaç budama, mazgal ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kış bastırmadan her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz sahada var gücüyle çalışıyor. Geçtiğimiz kış aylarında aldığımız erken tedbirlerle, takviye yaptığımız yağmur suyu drenaj hatlarıyla olumsuzlukları en aza indirdik. Bu sene de tedbiri elden bırakmıyoruz. Göreve geldiğimizde oluşturduğumuz Bizim Masa birimi 444 10 66 numaralı telefondan vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinleyerek ekiplerimize iletiliyor" dedi.

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