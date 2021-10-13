Balıkesir'de kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, BalıkesirÇanakkale yolunun kırsal Kavlaklar Mahallesi yakınında Barış G'in kullandığı 10 AFP 193 plakalı kamyonet ile Ramazan O. idaresindeki 34 SE 3200 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine giderek duruma müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Barış G. kurtarıldı. Yaralı kamyonet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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